Zabójczy ogród. Jedyna taka atrakcja na świecie

- Złotokap jest tak silnie trujący, że gdyby jedną z jego gałęzi, które spadły na ziemię przed kilkoma miesiącami wziął do pyska pies, to mógłby tego nie przeżyć - opowiada Smith. - To drugie najbardziej trujące drzewo w Wielkiej Brytanii - dodaje. Złotokap pospolity występuje także w Polsce.