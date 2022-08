Zaczął się sezon na grzybobranie. Tam Polacy jeżdżą na zbiory

Ostrzeżenia przed niedźwiedziami

Jak się okazuje grzybobranie nie jest u naszych sąsiadów tak popularne jak w Polsce. - Jeździmy do słowackiej miejscowości Nowoć. Z granicy jest niedaleko, a grzybiarzy nigdy nie ma tam tylu, co w lasach po polskiej stronie. Gdy jeździmy tam w tygodniu, to czasem przy lesie stoi tylko nasze auto. Więcej grzybiarzy jest w weekendy, ale też nigdy nie są to tłumy - opowiada w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Piotr, grzybiarz z Bielska-Białej.