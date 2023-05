"Zagajnik miłości" w Polsce. To miejsce zachwyca wszystkich

Internauci zachwyceni

Miejsce to zdobyło ogromną popularność już kilka lat temu, kiedy zdjęcia zagajnika obiegły sieć. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których internauci wyrażają swój zachwyt nad polską atrakcją. "Wspaniały pomysł, nie widziałem tego wcześniej", "Śliczne", "Rolnikowi należy się za to flaszka", "Fantastyczny widok", "Bardzo malownicze miejsce" - piszą internauci pod licznymi zdjęciami i materiałami filmowymi. Co ciekawe, początkowo niektórzy nawet uważali, że zdjęcia zamieszczane w internecie były dziełem fotomontażu, a nie rzeczywistej działalności wytrwałych rolników.