Zakopują je w piachu i przebijają na wylot. Problem nad Bałtykiem wraca właśnie teraz

- W dużej ilości możemy chełbię modrą spotkać w okresie późnego lata aż do wczesnej jesieni, ponieważ wtedy przeżywa ona swój okres rozrodczy i wtedy osobniki przemieszczają się do tych płytszych i cieplejszych wód - wyjaśnia Agata Skomar, specjalistka ds. edukacji w zakresie oceanografii, która współtworzy w mediach społecznościowych cykl edukacyjny "Niepodręcznik Oceaniczny" - Często takie meduzy widzimy wyrzucone na brzeg plaży. To dlatego, że po rozmnożeniu się chełbia ginie. Mimo naszych dobrych chęci i prób włożenia takiej meduzy z powrotem do wody, niestety, nie możemy już jej pomóc.