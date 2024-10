Zamieszanie wokół Notre Dame. Francuzi podzieleni

W czwartek 25 października br. informowaliśmy o pomyśle francuskiej minister kultury, Rachidy Dati. Zaproponowała ona wprowadzenie opłaty w wysokości pięciu euro (ok. 22 zł) za wstęp do słynnej katedry Notre Dame po jej ponownym otwarciu. Jak dodała, w ten sposób można byłoby pozyskać aż 75 mln euro (ok. 325 mln zł) rocznie, które byłyby przeznaczone na ochronę zabytków religijnych. Pomysł ten nie spodobał się francuskim duchownym.

Władze kościelne w Paryżu sprzeciwiły się propozycji, by wstęp do katedry Notre Dame był płatny. Zasada, że wstęp do świątyń jest we Francji bezpłatny, wynika z zapisów ustawy o rozdziale Kościoła od państwa z 1905 r., jak i z podstawowej misji świątyń "przyjmowania w sposób bezwarunkowy, siłą rzeczy - bezpłatnie, każdego: niezależnie od jego religii i przekonań, opinii i środków finansowych" - głosi oświadczenie, opublikowane na stronie internetowej katedry Notre Dame.