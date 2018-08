Zamieszkaj w XIII-wiecznym zamku za darmo. "Praca marzeń" a wymagania niewielkie

Niedaleko Brukseli leży zamek Gaasbeek. Można w nim zamieszkać za darmo w zamian za opiekę na zamkiem. Brzmi jak "praca marzeń".

Rząd flamandzki poszukuje dozorcy zamku Gaasbeek w Brabancji Flamandzkiej, niedaleko Brukseli. Każdy może się zgłosić, bo wymagania są niewielkie. Osoba, która zdecyduje się na taką pracę otrzyma do dyspozycji przestronne mieszkanie z trzema sypialniami (umowa obejmuje także media i internet), a poza tym będzie miała pełny dostęp do 50-hektarowej nieruchomości. A obowiązki? Przyszły stróż będzie musiał być na miejscu od 17:00 do 8:30 codziennie, także w weekendy. Przysługiwać mu będzie raz w miesiącu jeden wolny dzień.