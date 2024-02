Zapomnij o nartach w polskich Tatrach. Słowacki kurort podbija serca Polaków. Jest blisko i tanio

Oczywiście w pobliżu ośrodków narciarskich Nova Hola i Zahradky znajdziecie wypożyczalnię sprzętu, szkółki narciarskie i bazę gastronomiczną. I tak oto, gdy dopadnie was głód, za porcję 160 g naleśników z kremem orzechowym będziecie musieli zapłacić 7,50 euro (ok.33 zł), a za tradycyjną kiełbasę z chlebem i musztardą 9,90 euro (ok. 45 zł). Jeśli chodzi o napoje, to kawa latte wyniesie was 4,20 euro (ok. 18 zł), herbata 2,70 euro (ok.12 zł), a grzane wino 6 euro (ok. 25 zł).