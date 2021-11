Zaskakujące odkrycie na cmentarzu żydowskim. "Jedyny taki przypadek na świecie"

"Użycie rury kanalizacyjnej do pogrzebania genizy to jedyny znany nam przypadek na świecie. Zarówno rura, jak i tradycyjnie wykonywane specjalne na ten cel dużych rozmiarów dzbany są właśnie ceramiczne. To pokazuje żydowski sposób myślenia: improwizacja, ale zgodna z tradycją" - powiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Remigiusz Sosnowski.