Zaskoczenie dla turystów w Tatrach. Tego się nie spodziewają

Prognoza pogody w Tatrach na najbliższe dni nie jest zbyt optymistyczna. Szczególnie w weekend w nocy ma być bardzo zimno - w wyższych partiach w okolicach 0 st. C., a odczuwalna jeszcze niższa. Zapowiadane są także opady, co na wysokości ok. 2 tys. m n.p.m. może skutkować pojawieniem się warstwy śniegu.