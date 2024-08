Zawsze zdejmuje buty w samolocie. "Samolubne i głupie"

Kontrowersje wśród pasażerów

Propozycja zdejmowania obuwia spotkała się z mieszanymi reakcjami. Niektórzy pasażerowie okazali wyraźny sprzeciw, podkreślając, że może to być nieprzyjemne dla pozostałych osób w kabinie. "To rozwiązanie twojego osobistego problemu, ale tworzy problem dla każdej osoby wokół. Samolubne i głupie. Co za kombinacja" - skomentował jeden z użytkowników.