Zbliża się sezon narciarski. Wybierz włoską Dolinę Słońca

Zbliża się ciężki czas dla amatorów zimowego szaleństwa. Ferie oznaczają przepełnione stoki, oferty szybko znikają, a ilość miejsc na mapie Europy, zachęcających do spędzenia urlopu na nartach przyprawia o istny zawrót głowy! Jeśli nadal nie wiesz, gdzie pojechać – wybierz Val di Sole!

Bardziej wymagającym, którym 75 kilometrów śnieżnych tras to mało, odpowiadać będzie zapewne bardziej połączenie Marilleva + Folgarida + Madonna di Campiglio oraz pobliskie ośrodki narciarskie, które tworzą jeden z największych na świecie systemów tras narciarskich i kolejek – Superskirama Dolomiti. Objęte jednym wspólnym skipassem 380 kilometrów tras obsługiwanych przez ok. 150 wyciągów wydaje się być istnym białym szaleństwem i rajem dla narciarzy i snowboarderów!

Co poza nartami?

Osobom, którym zależy na aktywności fizycznej, Dolina Słońca jest w stanie zapewnić zdecydowanie więcej, aniżeli ośnieżone stoki. Skorzystać można z takich atrakcji, jak wspinaczka po zamarzniętych wodospadach, spacer z przytwierdzonymi do obuwia rakietami śnieżnymi w pięknym Parku Narodowym Stelvio, a nawet spływ pontonem rwącą i lodowatą rzeką Nocce. Adrenalina i pianka neoprenowa zadbają o to, by wpadając do wody nie zamarznąć, a przeżycia będą niezapomniane!