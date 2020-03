Zdjęcie z wakacji nie musi być nudne. Oni wiedzą to doskonale

Moda na selfie z podróżny trwa od lat. Na szczęście znaleźli się podróżnicy, którzy postanowili podnieść poprzeczkę wyżej i do tematu zdjęć z wakacji podchodzą trochę bardziej ambitnie. Czasem ryzykują życiem, innym razem wcale nie pokazują na zdjęciach siebie.

Odwiedzając najbardziej turystyczne miejsca świata, można odnieść wrażenie, że wiele osób jeździ na wakacje tylko po to, by robić sobie selfie i natychmiast dzielić się nimi w mediach społecznościowych.

@scribbles_and_stuff_by_minelli czyli papierowa ja!

Minelli Pinto twierdzi, że aparat jej nie kocha, a sama myśl o zrobieniu sobie seflie, zwyczajnie ją przeraża. Kobieta kocha jednak podróżować i uwieczniać swoje wyjazdy na zdjęciach. Oczywiście mogłaby poprzestać na fotografowaniu tego co widzi - ludzi, pięknych miejsc, zabytków, przyrody. W końcu przez dekady fotograf zawsze stał po drugiej stronie obiektywu.

@angela_nikolau czyli zdjęcia na dachu świata

@paperboyo czyli zupełnie nowa rzeczywistość

Prace Richa McCora i Minelli Pinto mają pewną wspólną cechę - wycinanki. O ile jednak kobieta wstawia na zdjęcia swoją papierową postać, Rich za pomocą wycinanek zmienia rzeczywistość. Młyńskie koło zmienia w oko, fontannę w szampana, wiatraki w skrzydła helikoptera, a plażowe parasole we flamingi. Na fotografowanych przez niego mostach i budynkach pojawiają się tajemnicze czarne postaci, które kompletnie zmieniają sytuację na obrazie.

To nie są zwykłe zdjęcia - to pobudzające wyobraźnię obrazy, zabawne eksperymenty, uświadamiające widzom, jak wielki potencjał ma każda - nawet pozornie nudna i doskonale nam znana scenografia, jeśli spojrzymy na nią, nie jako na całość, tylko na fragment czegoś większego, co może powstać w naszej głowie!