Zdradza, jak spać na lotniskach. "Nie jestem z tego dumna"

Bezpieczeństwo bagażu

Zdaniem turystki na lotnisku mogą przydać się słuchawki przewodowe. Kobieta nie wykorzystała ich jednak do słuchania muzyki, ale w bardziej niekonwencjonalny sposób. - Ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo swojego bagażu nawet kiedy śpimy i to jest moje rozwiązanie - stwierdziła kobieta, pokazując swój sposób na zabezpieczenie walizki bądź torby. Jej zdaniem warto przymocować ją do siebie, np. za pomocą kabla od słuchawek przewodowych.