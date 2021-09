Zielone Płuca Polski na weekend. Atrakcje Doliny Rospudy

Sam Ludwik Pac był człowiekiem godnym szacunku. Jako generał brał udział w kampanii Napoleona, gdy ten usiłował podbić Rosję, później walczył w powstaniu listopadowym. Właśnie za to dobra w Dowspudzie zostały mu odebrane, a on sam zmuszony do emigracji. Kolejni zarządcy doprowadzili do ruiny pałacu, natomiast ostatni rozebrał go na cegły, które sprzedał jako budulec koszar w Suwałkach. Przez to do naszych czasów zachował się tylko portyk oraz jedna z wież.