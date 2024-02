Zimowy hit Polaków ma problem. Brakuje... alkoholu

Nic dziwnego, bo Zanzibar to spełnienie marzeń każdego śniącego o wypoczynku na niebiańskich plażach w cieniu palm. Wybrzeże zachwyca bielą piasku i błękitem wody. Tutejsze wysokiej klasy hotele są kameralne. W większości leżą bezpośrednio przy plaży i są to kompleksy małych domków. Na dodatek wczasy można zarezerwować w całkiem rozsądnych cenach - od 4300 zł za tydzień z all inclusive.