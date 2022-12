Zjechałam najdłuższą tyrolką na świecie. "Przed startem spytałam, czy ktoś tu umarł"

Potem zrywa się wiatr i zaczyna mną bujać. Druga zasada zawiodła – właśnie panikuję. Spinam ciało i wytracam prędkość. Tyrolka zwalnia, a ja powoli zdaję sobie sprawę, że za chwilę zawisnę niemal 1500 m nad ziemną. Gdy do oczu napływają mi łzy, wiatr odpuszcza i znów nabieram prędkości. Ostatni gwałtowny moment jest wtedy, gdy mechanizm nagle hamuje. Potem muszę wyjąć ręce z zza pleców i przyciągnąć się po linie do platformy. Patrzę w dół i nie wierzę. Przed chwilą byłam na górze. Instruktor pyta mnie o wrażania. Nic już nie pamiętam z tej przygody. To były najkrótsze trzy minuty mojego życia. Ale warte 450 zł.