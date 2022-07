Zmiany na lotnisku w Heathrow. Nie wszyscy chcą się dostosować.

12 lipca władze londyńskiego portu lotniczego poinformowały o zmniejszeniu przepustowości lotniska ze 104 tys. do 100 tys. odlatujących dziennie. Zmiany spowodowane są niewystarczającą liczbą personelu. Ma to na celu zminimalizowanie długich kolejek przy odprawach, częstych opóźnień lotów, a nawet ich odwoływania. Limit ma obowiązywać do 11 września.