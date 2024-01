Zmiany w Turcji. Odczują je turyści

Aby otrzymać pozwolenie na najem krótkoterminowy, właściciele mieszkań będą musieli okazać zgodę wszystkich sąsiadów. Za wynajmowanie bez dokumentu poświadczającego zezwolenie sąsiadów, grozi kara 100 tys. lir (ok. 13,4 tys. zł). Nieopłacona w ciągu 15 dni wzrośnie do 500 tys. lir (ok. 67 tys. zł).