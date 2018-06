Znad morza w Bieszczady. Nowości i zmiany w wakacyjnym rozkładzie PKP

Nowe połączenie Gdynia-Jasło(-Łupków) to świetna wiadomość dla fanów górskich wędrówek, mieszkających na północy Polski. W wakacje jeździ też więcej pociągów do Zakopanego i nad morze.

Z Trójmiasta w Bieszczady

Połączenie znad morza w Bieszczady zostało zainagurowane 23 czerwca. Z Gdyni pociąg TLK rusza o 18:18, o 6:41 dociera do Jasła, gdzie odbywa się przesiadka z taboru elektrycznego na spalinowy, którym będzie można dotrzeć do stacji Łupków. Będzie kursować codziennie do końca sierpnia, przez m.in. Sopot, Gdańsk, Warszawę, Częstochowę, Kraków, Tarnów, Jasło, Krosno, Sanok, Zagórz, Rzepedź oraz Komańczę. Pociąg w przeciwnym kierunku odjeżdża z Bieszczad o godz. 18:09 w dni powszednie i 17:37 w weekendy. Z Jasła tabor rusza o 21:08.

Wiele połączeń do Zakopanego

W okresie od 23 czerwca do 1 września PKP Intercity zapewnia też więcej połączeń

z różnych części Polski do i z Zakopanego. Przewoźnik uruchomi codzienne połączenia: TLK Halny relacji Bydgoszcz – Zakopane – Bydgoszcz, kursujący przez Poznań, Wrocław, Opole, IC Witkacy relacji Gdynia – Zakopane – Gdynia, przejeżdżający przez Bydgoszcz, Toruń i Łódź. Na tej trasie codziennie będzie kursować także nocny pociąg TLK Karpaty. Nocne połączenie relacji Szczecin – Zakopane – Szczecin (przez Poznań) zapewni, kursujący każdego dnia, TLK Podhalanin. EIC Giewont pojedzie z Gdyni do Zakopanego w poniedziałki i soboty, w powrotnym kierunku w piątki i niedziele. We wtorki, środy i czwartki pociąg pojedzie w relacji skróconej, tj. na trasie Warszawa – Zakopane – Warszawa jako EIC Tatry. Do Zakopanego dojazd zapewni także weekendowe połączenie TLK Oscypek relacji Warszawa – Zakopane – Warszawa.

Pociągiem nad morze

Osoby planujące wakacyjny wyjazd do Kołobrzegu skorzystają z dwóch nowych, a łącznie już z trzech połączeń obsługiwanych przez Pendolino. Od 23 czerwca do 1 września będą kursować pociągi relacji Warszawa – Kołobrzeg – Warszawa oraz Kraków – Kołobrzeg – Kraków. Kraków zyska więc jedno nowe połączenie EIP do Kołobrzegu, a Warszawa dwa (skład ruszający z Krakowa będzie przejeżdżać przez Warszawę).

W okresie wakacji, od 22 czerwca do 1 września, połączenie południa Polski z północną częścią kraju zapewni skład TLK Wydmy relacji Bohumin – Łeba/Hel – Bohumin. Pojedzie m.in. przez Wodzisław Śląski, Rybnik, Katowice, Częstochowę, Piotrków Trybunalski, Łódź, Bydgoszcz, Gdańsk. Na stacji Gdynia Główna pociąg zostanie podzielony – jeden skład pojedzie do Łeby, drugi natomiast do Helu, przejeżdżając przez Puck, Władysławowo, Chałupy, Kuźnicę, Hel, Jastarnię i Juratę.

Ponadto w okresie wakacji PKP Intercity zapewnia codzienne połączenie z Białegostoku na Hel – TLK Rybak pojedzie m.in. przez Ełk, Giżycko, Olsztyn, Elbląg, Trójmiasto.

