Albania, Czarnogóra, Bośnia. Który kierunek na Bałkanach wybrać?

Gorące Bałkany stają się supermodnym kierunkiem. Pospiesz się z zakupem wakacji na nadchodzący sezon urlopowy, zanim ceny wzrosną. Przedstawiamy najciekawsze oferty na lato 2018 w Albanii, Czarnogórze i Bośni.

Albania – plaże Morza Adriatyckiego

Piękną Albanię z chronioną w parkach narodowych przyrodą charakteryzuje duża liczba słonecznych dni i aż 362-kilometrowa linia brzegowa. Turystycznie izolowany przez lata kierunek jest dostępny na każdą kieszeń. Nad Adriatykiem kuszą regiony Durres , Shengjin, Vlory z cudownymi plażami i zapomnianymi zatoczkami z krystaliczną wodą. Dodajmy jeszcze, że lot z Polski do stolicy Albanii , Tirany , trwa jedynie 2 godziny.

Na wybrzeżu Morza Adriatyckiego, w miejscowości Golem (na zachód od stolicy kraju) znajdziemy klimatyzowany hotel Bonita z basenem. Dysponuje on szeroką, piaszczystą plażą z łagodnym wejściem do wody i bezpłatnym serwisem plażowym, a rozrywkowa okolica zaczyna się już 100 m dalej. W cenie tygodniowych wakacji w Albanii przeloty z Warszawy, transfery oraz zakwaterowanie z opcją all inclusive.