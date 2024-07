Alpejski raj dla turystów. Nie tylko zimą

Ale ma wiele innych zalet, zwłaszcza dla osób o słabszej kondycji, które chciałyby skorzystać z warunków, jakie oferują alpejskie krajobrazy. O ile na co dzień poruszam się wyłącznie na zwykłym MTB, to w Livigno doceniłam wspomaganie, jakie daje e-bike. Nawet bardzo stromy podjazd był dla mnie możliwy do pokonania przy o wiele mniejszym wysiłku, co pozwoliło mi pokonać znacznie dłuższą trasę.