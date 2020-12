Anglia. Zamienił bar w kościół. "Zgromadzenia codziennie do późna"

Anglia - chce zarejestrować pub jako koćiół

James Aspell, właściciel 400 Rabbits Tequila and Mezcal Coctail Bar, chcąc wskazać na hipokryzję pandemicznych ograniczeń, złożył wniosek o to, by jego bar stał się "Kościołem Czterystu Królików".