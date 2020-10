Hiszpania. Właściciel restauracji wysłał klientom pouczającą wiadomość

Jeszcze pół roku temu takie sytuacje nie bolały właścicieli tak mocno jak dziś. Ostatnie miesiące przyniosły restauratorom straty, jakich trudno sięgnąć pamięcią. Każda niewykorzystana okazja do zarobienia kilku groszy to dla nich potężny cios.

Dodatkowym obciążeniem są także ograniczenia liczby klientów do 50 proc., obowiązek zamykania lokali o godz. 23 oraz zakaz spożywania posiłków przy stolikach w więcej niż 6 osób. Ogromny ból restauratorom sprawia również fakt, że klienci rezerwują stoliki i nie przychodzą.

Hiszpania - właściciel restauracji napisał klientom smutną wiadomość

Taka sytuacja miała miejsce w restauracji w okolicy Segowii w Hiszpanii, gdzie cztery osoby zarezerwowały stolik na kolację i nie przyszły. Co więcej, nie poinformowały o swojej rezygnacji. Właściciel wysłał do swoich gości smutną wiadomość.

"To jest stolik, który mieliśmy dla was zarezerwowany. Niestety, taki pozostał, a musieliśmy odmówić innym klientom, gdyż ze względu na Covid-19 w sali restauracyjnej może teraz przebywać o wiele mniej osób. To mała restauracja, więc każda niewykorzystana rezerwacja oznacza dla nas stratę" - czytamy w opublikowanej na Facebooku wiadomości.