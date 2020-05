Australia: Lwy rzuciły się na pracowniczkę zoo. 35-latka walczy o życie

Do wypadku doszło w piątek, 29 maja, w zoo na przedmieściach North Nowra w australijskim stanie Nowa Południowa Walia (ok. 150 km od Sydney). Jak poinformowała miejscowa policja, lwy rzuciły się na 35-letnią opiekunkę, kiedy ta czyściła ich wybieg. Znała koty od dawna i nigdy nic nie wskazywało na to, że mogą zachować się agresywnie wobec niej.