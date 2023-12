Azjatycki kraj obniża opłaty wizowe. Polacy skorzystają

Loty z Polski do Chin

Lot z Polski do Chin trwa ok. 10 godzin. Bilet na bezpośredni lot z Warszawy do Pekinu kosztuje ok. 2800 zł w dwie strony. W polskich biurach podróży można też zarezerwować ośmiodniowe wycieczki do Chin. Ceny zaczynają się od 4800 zł (z dwoma posiłkami"