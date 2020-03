Bezpłatne miejsca obok siebie dla rodzin w samolocie. Złożono petycję

Pasażerowie większości linii lotniczych w USA, podróżujący z dziećmi muszą uiścić dodatkową opłatę, aby członkowie ich rodzin siedzieli razem z nimi. Inaczej dzieci i niemowlęta mogą siedzieć między nieznajomymi. Consumer Raports składa petycję w sprawie zdjęcia opłaty.

"Dzieci w wieku 13 lat lub starsze powinny siedzieć z rodziną podczas lotu i nie powinny być za to naliczane dodatkowe opłaty" - piszą rzecznicy Customer Raports.

W najgorszych przypadkach rodziny, które musiały ponownie rezerwować loty, aby upewnić się, że będą siedziały razem, zapłaciły tysiące dolarów. W jednym przypadku był to koszt dodatkowych 4341 dol, czyli ok. 17 tys. zł, a w innym przypadku 14084 dol, ok. 55 tys. zł.