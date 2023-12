Budowa stacji narciarskiej na Nosalu pod znakiem zapytania. TPN nie dostał dofinansowania

"Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku nie posiadał dla części działek prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dla innych działek wnioskodawca przedłożył warunkową umowę dzierżawy. Decyzja burmistrza miasta Zakopane z dnia 18.10.2023 r., ustalająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, obejmuje swym zakresem dwie działki, które nie były wskazane we wniosku o dofinansowanie, co oznacza, że zadanie inwestycyjne na dzień złożenia wniosku nie zostało przygotowane w sposób pozwalający na pełną ocenę techniczną" - poinformował resort.