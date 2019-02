Budzi się wulkan w Niemczech. Jego wybuchu powinniśmy się obawiać

Naukowcy zdobyli dowody, że wulkan Lacher See w Nadrenii-Palatynacie w zachodnich Niemczech powoli budzi się do życia. Poprzednia jego erupcja ponad 10 tys. lat temu była katastrofą na skalę kontynentu.

Lacher See to niewielkie, urokliwe jeziorko, położone niecałe 40 km od Bonn. Mieszkańcy lubią tam wędkować i pływać łódkami. Jego istnienie jest jednak wynikiem gigantycznej erupcji wulkanu, która wydarzyła się w tym miejscu ok. 13 tys. lat temu. Z wulkanu wydostało się wtedy kilkadziesiąt kilometrów sześciennych popiołów i pumeksu.