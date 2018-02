Bułgaria 2018. Różnice między Słonecznym Brzegiem a Złotymi Piaskami

Bułgaria kojarzy nam się z dwoma cenionymi kurortami: Słonecznym Brzegiem i Złotymi Piaskami. Którą miejscowość wybrać na wakacje 2018? Sprawdź oba kierunki.

Pogoda w Bułgarii

Od maja do września na wybrzeżu kraju opady deszczu występują niezmiernie rzadko. Średnie dobowe temperatury powietrza są zbieżne i wynoszą 19 st. C w maju, 24 st. C w czerwcu, 27 st. C w lipcu i sierpniu oraz 23 st. C we wrześniu. Natomiast temperatury wody morskiej przedstawiają się następująco: czerwiec – 19 st. C, lipiec – 21 st. C, sierpień – 23 st. C, wrzesień – 21 st. C. Idealne warunki na wczasy z rodziną i w gronie przyjaciół.