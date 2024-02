Całymi nocami siedzieli na wydmach przy ognisku, rano szli na wyprawę. "Zawsze z nadzieją, że wyłowi się niesamowity okaz"

Bursztynowy rekordzista

Lekcja pierwsza: bursztynu nie szukamy na plaży przy molo w piękny, letni dzień. Nie! Czekamy, aż sztorm podsunie do brzegu kupy śmieci z drewnianymi szczątkami, bo to właśnie w nich kryją się skarby Bałtyku. Zwykle dzieje się to zimą, od października do kwietnia. Kiedy wiatr siada, trzeba szybko wybrać się na plażę, bo właśnie wtedy jest szansa na ciekawy łup. To wiedza podstawowa i bardzo niepełna. Bo sztorm sztormowi nierówny.