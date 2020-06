Centralny Port Komunikacyjny. Andrzej Duda: "to wielka szansa dla Polski"

"PCK to wielka szansa dla Polski"

Prezydent Andrzej Duda przekonywał podczas konferencji, że CPK będzie nie tylko hubem przesiadkowym w skali Europy, ale i ogromnym impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki. Tłumaczył, że wielkie inwestycje przyczynią się do poprawy pozycji Polski.

- CPK to prawie 1800 km nowych linii kolejowych i ponad 400 km nowych dróg. Dzięki niemu Polska stanie się miejscem do tworzenia biznesu. Takie inwestycje jak CPK są kołem napędowym gospodarki i nie raz wyprowadzały świat z kryzysów. Szacujemy, że realizacja CPK stworzy łącznie 150 tys. miejsc pracy. CPK to wielka szansa dla Polski – mówił Andrzej Duda.