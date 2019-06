Chmury jak fale z obrazu van Gogha. Internauci zachwyceni

Niezwykły widok. Niemal jak z obrazu "Gwieździsta noc" Vincenta van Gogha uwieczniła Amy Christie Hunter, po czym udostępniła na swoim Facebooku. Okazuje się, że za ten ciekawy, wręcz malarski efekt na niebie odpowiada zjawisko fizyczne.

Zdjęcie bardzo szybko zyskało popularność w internecie. Widok ten można było ujrzeć nad jeziorem Smith Mountain w Virginii. - To najfajniejsze ułożenie chmur jakie w życiu widziałam - napisała autorka zdjęcia we wpisie na Facebooku.

To zjawisko cieszy oko, ale jak się okazuje wyjaśnia to fizyka i zjawisko niestabilności Kelvina-Helmholtza. Aby chmury te mogły powstać, potrzebne są dwie warstwy powietrza o różnej gęstości, czyli cieplejsza i chłodniejsza.

Co więcej muszą się one poruszać tak, aby górna płynęła z inną szybkością niż dolna. Na granicy tych dwóch warstw chmury tworzą zawirowania, a jeżeli w okolicy znajdzie się też skroplona para wodna, to powstaje chmura przypominająca morską falę.