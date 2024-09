Chwilowe zamieszanie w pogodzie. Radykalne zmiany w górach

Ekspertka dodała, że w południowej części Polski może spaść nawet do stu litrów wody, a wysoko w górach prognozuje się opady śniegu. "Na szczytach temperatura może spaść do -5 st. C." - dodała.

- Ze względu na intensywne opady deszczu, a wyżej także śniegu, warunki mogą być skrajnie niekorzystne. Opady śniegu i słaba widoczność to bardzo trudne warunki do poruszania się w wysokogórskim terenie. Jeśli ktoś zdecyduje się na taką wędrówkę, to powinien zabrać raki i czekan, które o tej porze roku będą bardzo utrudniać wędrówki, ale jednocześnie są jedyną możliwością, by na oblodzonych stokach bezpiecznie się poruszać - ostrzega Tomasz Zając.