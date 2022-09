Cirque du Soleil czaruje publiczność. "Ta bajka mogłaby trwać dłużej"

Każdy chyba słyszał o Cirque du Soleil, ale nie każdy miał okazję widzieć ich na żywo. Jeśli jesteście w tej drugiej grupie, to zmieńcie to przy najbliższej okazji, bo ich najnowszy spektakl robi ogromne wrażenie. We wrześniu można go było już zobaczyć w Krakowie, a obecnie w Trójmieście. Zainteresowanie jest tak ogromne, że do sprzedaży trafiły dodatkowe pule biletów. Na spektakle zjeżdżają ludzie z całej Polski.