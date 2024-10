Ciszy wyborczej tam nie znają. Halloween miesza się z kampanią

Obok samych nazwisk prezentują przegląd sloganów wyborczych: Make America great again (Uczyń Amerykę znowu wielką), Take America back (Odbierz Amerykę), Save America again (Uratuj ponownie Amerykę), Build back better (Odbuduj lepiej), Fight, fight, fight (Walcz, walcz, walcz). Niektóre hasła przypominają polską dobrą zmianę - The rules have changed (Zasady się zmieniły). Inne stawiają na humor - I’m a Trump girl (Jestem dziewczyną Trumpa) czy I vote for convicted felon (Głosuję na skazanego przestępcę).