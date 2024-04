Co z wakacjami w Egipcie w związku z sytuacją w Izraelu? Rozdzwoniły się telefony

Co z wycieczkami do Egiptu?

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zmieniło ostrzeżeń i obostrzeń dotyczących podróży do Egiptu. Odradza wszelkie podróże na tereny mało turystyczne - do gubernatorstwa Synaju Północnego, na obszary znajdujące się przy granicy z Libią i Sudanem, w tym do tzw. trójkąta Halaib (południowo-wschodniego rejonu przy granicy z Sudanem). Ponadto MSZ odradza podróże, które nie są konieczne do Doliny Nilu pomiędzy Asuanem i granicą z Sudanem (z wyjątkiem Abu Simbel). "Na pozostałym terytorium Egiptu zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności" - czytamy na stronie ministerstwa.