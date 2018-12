Dlaczego samoloty są białe? Odpowiedź może cię zaskoczyć

Maszyny obsługujące powietrzne trasy mają charakterystyczne logotypy linii lotniczych i elementy charakterystycznych dla nich barw, ale w większości pozostają białe, choć nie wynika to z żadnej regulacji. Ekspert wyjaśnia, dlaczego.

R. John Hansman, profesor Aeronautyki i Astronautyki z Massachusetts Institute of Technology (MIT), tłumaczy, że wynika to ze względów praktycznych. Biel i jasne barwy odbijają światło słoneczne. Pomalowanie samolotów taką właśnie farbą minimalizuje ryzyko zewnętrznych uszkodzeń wywołanych promieniowaniem i działa, zdaniem profesora, jak krem z filtrem przeciwsłonecznym. Warstwa białej farby zapobiega nagrzewaniu się wnętrza samolotu.

Kolejną zaletą jest również to, że kolor ten nie blaknie tak szybko, więc nie trzeba go często odświeżać. I tu pojawiają się względy praktyczne. Bo jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że na pokrycie standardowego samolotu pasażerskiego zużywa się średnio 245 litrów farby, to docenić trzeba również opłacalność takiego rozwiązania.