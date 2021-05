Dolina Śmierci. Nie jest już najgorętszym miejscem na Ziemi

Pustynia Daszt-e Lut w Iranie - rekordowo wysokie temperatury

Jak przekazuje TVN Meteo, najnowsze badania, opublikowane na łamach "Bulletin of the American Meteorological Society", dotyczące najbardziej ekstremalnych wartości temperatury na Ziemi wykazały, że najgorętszym miejscem jest irańska pustynia Daszt-e Lut w Iranie, na której zarejestrowano w ostatnich latach nawet 80,8 st. C. Co ciekawe, podobny wynik udokumentowano na pustyni Sonora w Meksyku, która wyznacza granicę między tym krajem a Stanami Zjednoczonymi.