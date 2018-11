Dominikana. Tańsza egzotyka, idealna na wakacje zimą

Dominikana zimą to oszczędności na wczasach rzędu do 41 proc. od ceny wyjściowej. Boskie Karaiby nigdy nie były tak atrakcyjne cenowo. Najlepsze oferty wakacji obejmują przeloty z Polski i na ogół pełne wyżywienie w komfortowej formule all inclusive.

Wybrzeże Dominikany przypomina widoczek z pocztówki (Shutterstock.com, Fot: Preto Perola)

Dominikana na zimowy urlop

Karaiby to nie tylko Kuba, Jamajka, Barbados czy Kajmany. Republika Dominikańska na Morzu Karaibskim odkryta przez Krzysztofa Kolumba nosiła pierwotnie nazwę Hispaniola. Językiem urzędowym jest tutaj właśnie hiszpański, a najpopularniejszymi towarami eksportowymi są cukier, kawa i tytoń. Dominikana to wspaniały kierunek turystyczny, najpopularniejszy podczas chłodnych miesięcy. Wyspiarska infrastruktura jest najbardziej rozwinięta na całym archipelagu. W kraju znajdziemy kilka lotnisk, a wybrzeże zachwyca takimi zakątkami, jak Punta Cana na wschodzie oraz Puerto Plata na północnym-zachodzie Dominikany.

Najwięcej oszczędzimy na wakacjach typu Dominikana last minute. Jeszcze w listopadzie możemy polecieć na miejsce z Warszawy i na wymarzonym, 10-dniowym urlopie w kieszeni zostanie 4100 zł za każdą z osób. W cenie pełen pakiet wakacyjny z formułą all inclusive i zakwaterowanie w 5-gwiazdkowym hotelu bezpośrednio przy pięknej plaży. To również świetny pomysł na luksusową podróż poślubną.

Tania Dominikana – pogoda nas nie zawiedzie

Egzotyczna Dominikana to całoroczna świetna pogoda, cieplutka woda, mnóstwo słońca i brak nocnych spadków temperatur powietrza. Zimą doświadczymy tutaj w ciągu dnia 29-31 st. C, nocą 19-22 st. C, a woda w Oceanie Atlantyckim oraz Morzu Karaibskim ma aż 26 st. C. Przy 8-9 godzinach pełnego nasłonecznienia na dobę stwarza to nam doskonałe warunki do wypoczynku w cudownych warunkach. Poplażujemy w rajskim otoczeniu najładniejszych karaibskich plaż i spróbujemy swoich sił w sportach wodnych. Nurkowanie przy tutejszych rafach koralowych stanowi niesamowitą atrakcję (ta przy Punta Cana ma 40 km długości).

Najtańsze wakacje na Dominikanie to 10-dniowe all inclusive już w grudniu. Na urlop wydamy 4764 zł za osobę, oszczędzając przeszło 1/5 kosztów wyjazdu, a w cenie mamy przeloty z naszego kraju, transfery, zakwaterowanie bezpośrednio przy piaszczystej plaży i komfortowe pełne wyżywienie, więc na miejscu nie musimy się już martwić o dodatkowe wydatki.

Wycieczka objazdowa po Dominikanie

Dominikanę można zwiedzić również podczas wycieczki objazdowej. W trakcie 10 dni na miejscu zobaczymy najciekawsze miejsca na wyspie dzielącej powierzchnię z państwem Haiti. To świetne rozwiązanie dla osób, które nie lubią na urlopie spędzać czasu wyłącznie na plaży czy przy hotelowym basenie. Przeloty na miejsce odbywają się komfortowym Dreamlinerem, zazwyczaj z jednego z głównych portów lotniczych w Polsce, jak np. z lotniska Chopina w Warszawie.

Podczas wycieczki objazdowej typu 7+7 ”Karaibska Ślicznotka” wypoczywamy w 3-gwiazdkowych obiektach noclegowych i w cenie korzystamy z bufetu śniadaniowego. Dokupić możemy obiadokolacje. A na Dominikanie czekają na nas takie atrakcje, jak Puerto Plata na bursztynowym wybrzeżu, wodospad Salto de Jimenoa, stolica Santo Domingo, jaskinie Los Tres Ojos, koralowe miasteczko Altos de Chavon, rejs katamaranem po Parku Narodowym Del Este, Higuey, Park Narodowy Los Haititses czy wyprawa konna do wodospadu El Limon.

