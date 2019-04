Dramat słonia w zoo na Phuket. Aktywiści apelują do turystów

Do sieci trafiło wideo, na którym widać, jak słonik o imieniu Dumbo jest zmuszany do wykonywania sztuczek. Do takich sytuacji dochodzi w zoo w prowincji Phuket w Tajlandii. Turyści są oburzeni. Podpisują petycję o uwolnienie słoniątka.

To tylko jeden z wielu przypadków znęcania się nad zwierzętami w tajskich zoo (Youtube.com)

Ponad 47 tys. osób podpisało petycję w sprawie uratowania zwierzęcia, a grupa aktywistów Moving Animals prowadzi kampanię na rzecz przeniesienia go do "sanktuarium słoni". Słoniątko jest zmuszane do występów dla turystów.

Opiekunowie zoo każą mu występować nawet 3 razy dziennie w programach, które obejmują tańczenie w rytm muzyki, granie na instrumentach oraz wykonywanie tricków cyrkowych. Czy to niehumanitarne? Z całą pewnością.

Gdy tylko słoniątko nie występuje, chowa się z dala od ciekawskich turystów i przerażone ssie swoją trąbę. Ten gest w języku słoni oznacza nic innego, jak przerażenie, niepokój i tęsknotę za matką. Przedstawiciele grupy Moving Animals apelują – "Musimy powstrzymać tę paskudną praktykę, aby życie w zoo nie stało się przeklętym losem Dumbo".

Turyści odwiedzający ogród zoologiczny śmieją się i robią sobie zdjęcia, podczas gdy zwierzę trzęsie się z przerażenia. Ci, którzy są świadomi tego, co dzieje się za kratami klatek, gdy turyści nie patrzą, nie wyrażają na to zgody i podpisują petycję.

"Mamy nadzieję, że słoniątko pewnego dnia będzie mogło żyć w miejscu, w którym będzie mogło poczuć szczęście i spokój, bez groźby nadużycia siły bądź zmuszania do występów ku uciesze próżnych, nieświadomych turystów" - piszą na Facebooku członkowie ruchu Moving Animals.

Nie da się ukryć, że w zdecydowanej większości ogrodów zoologicznych w Tajlandii panują makabryczne warunki. Zwierzęta są uwiązane na łańcuchach, mają zbyt mało przestrzeni na wybiegach i niedostateczną opiekę. Jednak zoo w Phuket może "pochwalić się” najgorszymi opiniami. Ponad 60 proc. odwiedzających ocenia to miejsce jako straszne.

"Sowy uwiązane na sznurach, wydry z rozwolnieniem oraz tygrysy z ranami oczu i ciała. Część z nich jest najprawdopodobniej ślepa. Nie powinniśmy byli tu przychodzić. Nawet teraz, gdy jestem już w domu wciąż mam przed oczami te biedne zwierzęta” – pisze na Tripadvisorze jedna z odwiedzających zoo w Phuket.

To przerażające, że pomimo tak olbrzymiego rozwoju turystycznej świadomości wciąż napotykamy miejsca i sytuacje, które wołają o pomstę do nieba i sprawiają, że musimy natychmiast reagować. Jeszcze wiele miejsc czeka na interwencję. Dumbo jeszcze można uratować, ale co z pozostałymi cierpiącymi zwierzętami?