Dynamiczna sytuacja w Korei Południowej. Co z turystycznymi planami?

W czasie ostatniego tygodnia Korea Południowa deklinowana była w światowych mediach przez wszystkie możliwe przypadki. Jak podawały lokalne źródła, 3 grudnia prezydent Jun Suk Jeol ogłosił stan wojenny w Korei Południowej, oskarżając opozycję o sympatyzowanie z Koreą Północną i paraliżowanie prac rządu. Doszło do przepychanek policji z protestującym przed siedzibą parlamentu. Już następnego dnia, po tym jak Zgromadzenie Narodowe Korei Południowej przyjęło uchwałę, która zobowiązuje prezydenta do jego zniesienia, ten to zrobił.