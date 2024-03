Dzikie zwierzęta wybierają miasto. "Karygodne i niebezpieczne dla ludzi"

Dzika zwierzyna w centrum Zakopanego

Zwierzęta nie przychodzą do miasta bez powodu. Główną przyczyną jest jedzenie. Po pierwsze są one dokarmiane przez turystów, do czego szybko się przyzwyczajają. - Często widzimy dokarmianie. Widzieliśmy też, jak rodzice próbowali sadzać dzieci na grzbietach dzikich zwierząt. To są rzeczy karygodne i niebezpieczne dla ludzi. Widziałem też jelonka, który zaczepiał ludzi, bo chciał od nich dostać jedzenie. Był już do tego przyzwyczajony i starał się prosić, zaczepiając już całkiem sporym porożem. To też jest niebezpieczne - zaznacza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego w rozmowie z "Gazetą Krakowską".