Egipskie wakacje 2018. Wszystko o cenach, kierunkach, biurach podróży i lotach

Egipt – kraj słońca, rajskich plaż, piramid i mnóstwa innych zabytków. Nic dziwnego, że turyści uwielbiają tu wracać. Sprawdziliśmy więc oferty biur podróży, popularne kierunki i połączenia z polskimi lotniskami.

Ile kosztują wczasy?

Popyt na wakacje w Egipcie wciąż jest duży, dlatego większość propozycji biur podróży nie jest droga. Wielu turystów stawia na oferty pobytu w 4-gwiazdkowych hotelach z wyżywieniem all inclusive, których koszt obejmuje też podróż samolotem w obie strony. Ich cena to średnio 1700 zł od osoby.

Generalnie planując urlop w Egipcie trzeba liczyć się z wydatkiem minimum 1450-1500 zł w przeliczeniu na jednego turystę. Na tyle opiewają bowiem najtańsze oferty biur podróży, jednak w zamian można otrzymać całkiem sporo. Co konkretnie? Apartament w 3-gwiazdkowym obiekcie z basenem, wyżywienie (zwykle śniadania i obiadokolacje), a do tego darmowy dostęp do niektórych atrakcji, np. stołu do ping-ponga. W koszty jest też oczywiście wliczony lot w obie strony. Warto.

A co, jeśli pragniemy luksusu? W takim przypadku polecamy szukać ofert first minute, w ramach których tydzień w Egipcie można spędzić już od 1800 zł (od osoby). I to w nie byle jakich warunkach, tylko w 5-gwiazdkowym kompleksie z aquaparkiem, który znajduje się przy samej plaży, a w dodatku niedaleko lotniska. Za niecałe 2000 zł można też liczyć na wyżywienie all inclusive i możliwość stołowania się w kilku restauracjach a la carte, które serwują dania kuchni krajowych, jak i międzynarodowej. Dodatkowo płatny może być dostęp do internetu, sauny czy jacuzzi.

Jaki wybrać kurort?

Do najważniejszych miejscowości wypoczynkowych w Egipcie należą: Hurghada, Marsa Alam i Szarm el-Szejk. To one oferują najwięcej atrakcji, i to właśnie do nich warto się wybrać. Z czego słyną?

Bajeczne plaże to znak rozpoznawczy Hurghady. A poza tym – restauracje z pysznym jedzeniem, sklepy, w których można kupić dosłownie wszystko, i elegancka marina. Generalnie Hurghada to idealne miejsce na rodzinne wczasy w Egipcie. Dzieci będą zachwycone wizytą w "Dolphin World" - miejscowym delfinarium, w którym można zobaczyć także lwy morskie i foki.

Marsa Alam to z kolei raj dla wielbicieli sportów wodnych. Warto tam przede wszystkim nurkować, bo nigdzie indziej w Egipcie nie zobaczymy takich raf koralowych. Najwspanialsze są Abu Dabur, Elphistone i Marsa Asslai, które stwarzają odpowiednie warunki nawet dla początkujących nurków. Poza tym w Marsa Alam można spróbować kitesurfingu (wiatry sprzyjają) i bardziej klasycznego windsurfingu.

Imprezowicze powinni wybrać Szarm el-Szejk. Kurort kusi licznymi barami, dyskotekami, a nawet kasynami. Mocnych wrażeń dostarczy też lot paralotnią, którą przyczepia się do motorówki.

Co oferują biura podróży?

Na wakacje w Egipcie można się wybrać z największymi biurami podróży, takimi jak Itaka, TUI czy Wezyr Holidays. Każde z nich posiada w swojej ofercie co najmniej kilkadziesiąt propozycji urlopu w "kraju faraonów". Itaka zapewnia raczej wysoki standard – minimum 4-gwiazdkowe hotele oraz all inclusive – podczas gdy za pośrednictwem TUI i Wezyra można trafić do 3-gwiazdkowego obiektu, gdzie serwowane będą tylko śniadania albo śniadania i obiadokolacje. Oczywiście obie agencje mają też wakacyjne propozycje dla bardziej wymagających.

Za specjalistę w organizowaniu wczasów w Egipcie uchodzi firma Exim Tours. Ceny zaczynają się od 1689 zł (za osobę). Biuro proponuje 7-, 10- oraz 14-dniowe turnusy w hotelach, które mają od 3 do 5 gwiazdek. Co ważne – prawie każda oferta Exim Tours obejmuje wyżywienie all inclusive, rzadziej są to dwa posiłki dziennie.

Wakacje na podobnych warunkach można wykupić w agencji turystycznej ETI. Z tą różnicą, że biuro jest bardziej elastyczne w kwestii wyżywienia – proponuje same śniadania, śniadania z obiadokolacjami bądź all inclusive. Ceny startują od 1712 zł.

Z jakich lotnisk dolecimy do Egiptu?

Na urlop do tego afrykańskiego państwa można się wybrać z pięciu polskich portów lotniczych. Są to:

Każde z powyższych lotnisk oferuje połączenie z Hurghadą i Marsa Alam. Trochę bardziej problematyczna może być podróż do Szarm el-Szejk. Dostaniemy się tam tylko z Warszawy (konkretnie z Okęcia) oraz Katowic. Loty do Egiptu trwają od 4 do 5 godzin.