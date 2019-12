Filipiny: nadciąga Kammuri. Setki tysięcy osób są w śmiertelnym niebezpieczeństwie

Do Filipin zbliża się szalenie niebezpieczny tajfun Kammuri. Już teraz wiatr wieje z prędkością 150 km na godzinę, a to dopiero początek kataklizmu – żywioł uderzy z największą mocą w poniedziałek wieczorem lub we wtorek rano. W niebezpieczeństwie jest m.in. stolica kraju Manila. Rozpoczęto ewakuację ludzi na masową skalę.

Zaprezentowana wizualizacja pokazuje, że tajfun obejmie ogromną część Filipin (Youtube.com)

Tajfun Kammuri, nazywany także Tisoy, jest coraz bliżej Filipin. Według meteorologów, trasa żywiołu będzie przebiegała na zachód, a gdy wiatr osiągnie prędkość nawet 200 km na godzinę, może stać się huraganem trzeciej kategorii.

Sen z powiek spędzają służbom ulewne deszcze, mogące wynosić do 300 l wody na metr kwadratowy. Oznacza to, że Filipiny będą borykać się z lawinami błotnymi i powodziami. Według prognoz padać ma przez najbliższe 5 dni, a najbardziej obfite ulewy spodziewane są w południowo-wschodniej części kraju (w tym w regionie stolicy - Manili) oraz na wyspie Luzon. Prognozowane są także wysokie, 3-4-metrowe fale sztormowe

Trwa wielka ewakuacja mieszkańców

Najbardziej zagrożona jest wyspa Luzon z największym zaludnieniem w kraju. Tysiące mieszkańców umieszczono w prowizorycznych ośrodkach, szkołach i schroniskach. Jak podaje rządowa agencja informacyjna (PNA), w prowincji Balay w południowej części wyspy Luzon swoje domy opuściło ponad 100 tys. osób.

Wszyscy z tych terenów, zwłaszcza z miejsc z kanałami rzecznymi łączącymi się z wulkanem Mayon, którzy jeszcze nie schronili się przed żywiołem, wzywani są do obowiązkowej ucieczki.

- Musimy ich ewakuować, a jeżeli są niechętni, poleciłem policji, aby siłą doprowadzili ich do najbliższych obozów ewakuacyjnych - powiedział gubernator prowincji Balay Al Francis Bichara.

Prognozowana droga tajfunu Kammuri / PAGASA Podziel się

Zagrożone igrzyska

Jak przekazuje TVN Meteo, na ścieżce tajfunu są między innymi ośrodki sportowe w mieście Subic i stolicy kraju Manili. Tymczasem od soboty trwają tam Igrzyska Azji Południowo-Wschodniej.

- Plan awaryjny obejmuje opóźnienie zawodów lub ich całkowite odwołanie - powiedział Ramon Suzara, dyrektor wykonawczy komitetu organizacyjnego igrzysk. Dodał, że plan zawodów halowych nie zostanie zmieniony, pod warunkiem, że gwałtowna pogoda nie spowoduje odcięcia energii elektrycznej.

