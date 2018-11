First Minute – zarezerwuj wakacje już teraz i udaj się na urlop w 2019. Propozycje wyjazdów

First minute bywa wciąż niedoceniane i nieco pomijane na etapie wyboru wczasów. Przyjrzyjmy się temu fenomenowi i sprawdźmy, dokąd warto wybrać się na urlop w 2019 roku, korzystając z atrakcyjnych ofert first minute. Oto propozycje na wakacje 2019.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Na Costa Brava znajdziemy zarówno długie, piaszczyste plaże, jak i ukryte zatoki (Shutterstock.com)

Hiszpania first minute

Na długo wyczekiwany urlop możemy wybrać się, korzystając z atrakcyjnych ofert first minute. Ich podstawową zaletą jest to, że na ogół im dalszy termin wyjazdu, tym jest taniej. To świetne rozwiązanie dla osób, które lubią planować także wakacyjne wyjazdy. A możliwość bezkosztowej rezygnacji z wycieczki działa na korzyść opcji first minute. Tego typu oferty znajdziemy nie tylko na lato, ale na każdą porę roku. Czasem termin wyjazdu jest już w kolejnym miesiącu, a niekiedy na urlop wybierzemy się dopiero za ponad rok. Last minut wciąż pozostaje modne, ale czemu nie spróbować czegoś nowego w atrakcyjnej cenie?

Shutterstock.com Podziel się

Wakacje first minute 2019 możemy spędzić przykładowo na południu naszego kontynentu. Doskonała będzie Hiszpania, zarówno kontynentalna, jak i wyspiarska część kraju. Popularniejsze kierunki turystyczne na terenie Hiszpanii to pełne słońca wybrzeża oraz malownicze wyspy, takie jak poszczególne spośród Wysp Kanaryjskich czy Minorka i Majorka.

Zanim ceny wakacji first minute zaczną stopniowo wzrastać, zapolujmy na dobrą okazję. Zdarza się, że za tego rodzaju zorganizowany wypoczynek zapłacimy odpowiednio wcześnie nawet do 40 proc. mniej od wyjściowych cen wyjazdów. Teraz będziemy również dysponować znacznie większym wyborem najlepszych hoteli, a także pokoi w miejscach zakwaterowania. Pierwszeństwo rezerwacji umożliwia wybór pokoi z najładniejszymi widokami czy najobszerniejszych z apartamentów rodzinnych, którymi możemy się cieszyć w cenie wyjazdu. Podobnie duży wybór dotyczy połączeń lotniczych, który jest mocno ograniczone podczas last minute – często wówczas płacimy za wakacje mniej, ale za cenę dostania się na własną rękę np. na lotnisko w Berlinie, oferującego atrakcyjniejsze ceny przelotów.

Shutterstock.com Podziel się

W first minute dzieci płacą często sporo mniej, co ucieszy większe rodziny z kilkoma pociechami. Jakość wypoczynku się nie zmienia, a nie musimy się już niczym dodatkowo martwić.

Tajlandia first minute

Egzotyka nigdy nie wychodzi z mody, a szczególnie kierunki całoroczne. Tajskie first minute to świetny pomysł na przyszłoroczny urlop. Ceny są niższe, a w okresie do miesiąca przed dniem wylotu wpłacamy zazwyczaj jedynie ok. 3 proc. ceny. Reszta płatności zostaje komfortowo rozłożona w czasie, co nie obciąża portfeli wczasowiczów, tak jak jednorazowa zapłata za całe wakacje. First minute Tajlandia obserwujemy w biurach podróży na ogół do wczesnej wiosny, a im wcześniej się zdecydujemy, tym lepiej – szkoda czekać do ostatniej chwili!

Getty Images Podziel się

W środku sezonu urlopowego tydzień w Tajlandii może nas kosztować nawet o połowę więcej niż obecnie. Ale jeśli dobrze poszukamy, za ciekawe, tygodniowe first minute w tej części Azji możemy zapłacić ok. 3000 zł od osoby razem z przelotami, transferami oraz bufetem śniadaniowym. A do Tajlandii latamy najczęściej z lotniska Chopina w Warszawie.

Oferty first minute 2019 sprawdzą się u wszystkich wczasowiczów, którym często coś wypada w ostatniej chwili. Pamiętajmy bowiem, że za rezygnację z wycieczki nie musimy dodatkowo płacić. Otrzymujemy gwarancję najniższej ceny, a także jej niezmienność, co jest bardzo ważne. Nikt nie będzie do nas dzwonił z biura turystycznego na kilka dni przed wylotem i informował o zmianie kursu lokalnej waluty i związanych z tym obowiązkowych i wcale nie niskich dopłatach za wakacje. Często również w cenie wycieczki mamy możliwość bezkosztowej zmiany terminu, co jest przydatne, jeśli oferta była naprawdę ciekawa i chcemy się na nią wybrać w innym czasie.

Shutterstock.com Podziel się

Tajlandia first minute na 2019 rok to w zasadzie opcja całoroczna. Do wyboru mamy wiele wysp i wysepek, a także kierunków bardziej kontynentalnych, gdzie liczba rozrywek i atrakcji turystycznych jest równie imponująca, a plaże iście pocztówkowe i naprawdę zapierające dech w piersiach.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.