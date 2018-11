Greckie wyspy. Sprawdź, ile ich jest i które są najbardziej popularne

Na greckich wyspach nie sposób się nudzić. Wybierz się tam już wczesną wiosną, a unikniesz wszechobecnych tłumów i na pewno nie przepłacisz. Zobacz, które z zakątków Grecji warto odwiedzić, co tam robić, kiedy najlepiej pojechać i ile za to zapłacisz.

Na greckie wyspy turystów od lat przyciągają takie magiczne miejsca, jak Zatoka Wraku na Zakynthos (Shutterstock.com)

Kreta – wakacje w spokojnym otoczeniu

Spośród mniej więcej 3 tysięcy greckich wysp, które stanowią ok. 20 proc. powierzchni Grecji do najpopularniejszych kierunków turystycznych zdecydowanie należą Kreta, Kos, Zakynthos, Rodos oraz Korfu. Ale wyspiarska część słonecznej Hellady to również takie niezapomniane zakątki, jak Lefkada, Skiathos, Santorini, Mykonos czy Kefalonia. Sezon na wakacje w Grecji rozpoczyna się corocznie już pod koniec kwietnia. W najcieplejszych miejscach w kraju trwa nawet do końca października i naprawdę rzadko kiedy w ciągu tego cieplejszego półrocza doświadczymy chociażby kropli deszczu. Świetne oferty first minute na wiosnę oraz jesień w Grecji są już dostępne i to w bardzo dobrych cenach. Wakacje w wyspiarskiej części kraju to również unikalna okazja do spróbowania aromatycznej kuchni greckiej.

Na początek wybraliśmy gorącą Kretę, na której będąc miłośnikiem greckich klimatów wprost nie wypada nie być. Dość suchy klimat ma cechy subtropikalne, nie musimy się więc tutaj zbytnio starać o pracowanie nad czekoladową opalenizną. Największa wyspa Grecji usytuowana jest w basenie Morza Śródziemnego. Niekoronowana królowa greckich wysp charakteryzuje się najdłuższym latem oraz największym urozmaiceniem terenu, a baza noclegowa jest tutaj ogromna. Za tydzień na Krecie w świetnie ocenianym hotelu bezpośrednio przy plaży w maju z przelotami, transferami oraz dwoma posiłkami dziennie zapłacimy teraz poniżej 1500 zł od osoby. Warto więc skorzystać z oferty Grecja first minute zamiast później przepłacać.

A co robić na Krecie? Z pewnością plażować pod bezchmurnym niebem. Wyspa jest najchętniej odwiedzana przez przyjezdnych spośród wszystkich wysp tego regionu. Lubianym sposobem spędzania czasu na Krecie jest wynajęcie samochodu i podróż w kierunku najbardziej znanych plaż, czyli boskich lagun Elafonisi z różowym piaskiem oraz pocztówkowa Balos, położonych na zachodnim wybrzeżu. Na miejsce dojedziemy krętymi trasami widokowymi dla osób o mocnych nerwach ze stromymi wąwozami i skałami opadającymi wprost do błękitnej wody.

Spośród atrakcji przyrodniczych Krety warto wymienić wąwóz Samaria w parku narodowym (najdłuższy tego rodzaju suchy obiekt na naszym kontynencie) oraz jaskinie Dikti, znane z greckich mitów. Największe miasta o znaczeniu historycznym to Heraklion, Chania oraz Rethymnon. Szczególnie przyciągają także Pałac Minojski, czyli Labirynt Minotaura, bezludna wysepka Gramvoussa z weneckim zamkiem z XVI w. oraz imponująca twierdza obronna Kules. Skosztujcie również kreteńskiej kuchni.

Santorini – Grecja w miniaturce

Santorini jest częścią Cyklad na Morzu Egejskim i potocznie określa się ja mianem tej najpiękniejszej. Przyjeżdżają tutaj najwytrawniejsi turyści z całego świata, aby nacieszyć się unikalną atmosferą białych domków zawieszonych nad stromymi klifami, z elementami pomalowanymi na niebiesko oraz kubistyczną architekturą malującą się na tle znanych wszystkim ze zdjęć zachodów słońca. Tłumów i klimatu wszechobecnej komercji unikniemy przed i po sezonie.

Malownicza wyspa Santorini to wizytówka Grecji. Ten rajski zakątek nie należy do najtańszych, bowiem za tygodniowy wypoczynek możemy zapłacić nawet 5 tys. zł. Ale da się upolować także oferty o połowę tańsze w równie dobrych warunkach. Przy bezpośrednich przelotach z największych lotnisk w Polsce z zakwaterowaniem w 3- lub 4-gwiazdkowym hotelu z bufetem śniadaniowym koszt wakacji na Santorini maleje nawet do ok. 2600 zł od osoby w opcji Grecja first minute. Nocujemy bezpośrednio przy plaży, co nie jest zbyt częste w tej cenie na tej urokliwej wyspie.

Na Santoryn latamy najczęściej z lotniska Chopina w Warszawie. A na miejscu czeka na nas niezwykle spójny obraz sielskiej Grecji, który na co dzień jedynie oglądamy na biało-błekitnych widokówkach z wplecionymi pastelowymi odcieniami. Do wypoczynku zachęcają interesujące plaże w rożnych kolorach: od bardziej tradycyjnej, jasnej i prawie białej, przez czerwoną aż po typowo wulkaniczną, czarną. Nierzadko znajdują się na leżącym daleko w dół pod strzelistymi skałami nabrzeżu, więc trzeba się trochę nachodzić.

Na wyspie posilimy się sałatką santorińską, kalmarami z grilla, migdałowym ciastem i oddamy się degustacji lokalnego trunku, czyli wina Vinsanto. Rejs na Kretę z Santorini trwa ok. 4 godzin. Ponadto na urlopie w tym cudownym, wulkanicznym, greckim zakątku koniecznie trzeba zajrzeć do takich miejsc, jak barwna wioska Oia, ruiny antycznej Thiry, wykopalisko archeologiczne Akrotiri, olśniewająca stolica wyspy Fira, stosunkowo wysoko położona wioska Pyrgos, a także miasteczko Imerovigli na klifie.

Rodos – stolica całonocnej greckiej rozrywki

Wyspa Rodos na Morzu Egejskim jest szalenie popularnym kierunkiem turystycznym w Grecji, a w pogodne dni dojrzymy stąd wybrzeże Turcji. To propozycja dla wczasowiczów w każdym wieku, zarówno dla młodzieży spragnionej rozrywki, rodzin z najmłodszymi dziećmi, jak i dla miłośników uprawiania sportów wodnych. Zachęcają do tego zwłaszcza piaszczyste, szerokie plaże w Ialyssos, porównywane przez speców z branży do tego rodzaju obiektów na Hawajach.

Tej wietrznej, wschodniej stronie wyspy towarzyszy również dość wysoka czystość wody morskiej, a wybudowano tutaj stację windsurfingową na zawody rangi międzynarodowej. Na miejscu także ekskluzywny kurort. Można też spróbować swoich sił na nartach wodnych czy w kitesurfingu albo ponurkować z butlą z instruktorem. Długiemu sezonowi sprzyja klimat śródziemnomorski, któremu zawdzięczamy bujną roślinność porastającą Rodos. Wśród zieleni wypatrzymy, a przede wszystkim wyczujemy, bujnie rosnące zioła oraz oleandry.

Na Rodos kręcono ”Działa Nawarony” i jeden zakątek na wybrzeżu nazwano Zatoką Anthony'ego Quinna. Wyróżnia się on krystalicznie przejrzystą wodą morską pięknie kontrastującą z surowością jasnych skał. Dodatkowo warto odwiedzić plaże Prasonisi oraz Tsambika. Podczas greckich wakacji nie można również ominąć słynnej Doliny Motyli z wodospadem, jednego z niewielu tego rodzaju miejsc na całym świecie. 2 km ścieżka prowadząca po drewnianych mostkach prowadzi wzdłuż ulubionych motylich tras, zapewniając interesujące widoki na śpiące na drzewach kolonie wielobarwnych owadów. Rozrywkowe centrum Rodos to z kolei północno-wschodnia część wyspy i miejscowość Faliraki, gdzie pobalujemy aż do białego rana.

Fani historii i zabytków będą zachwyceni pobytem w Lindos z bielonymi domkami i brukowanymi dziedzińcami, miastem skupiającym najcenniejsze ruiny i fortece oraz dysponującym majestatycznym Akropolem. Punkty obowiązkowe na Rodos to również Monte Santo Stefano ze starożytną świątynią Apollina, teatrem i ruinami stadionu, wioska Embonas na zboczu góry Ataviros, gdzie wytwarza się słynne, lokalne wino oraz Kamiros z rodyjskimi Pompejami – to ogromne, 4-poziomowe wykopaliska archeologiczne). Na koniec nie mniej ważna stolica Rodos o tej samej nazwie. Mnóstwo tutaj antycznych zakątków i takich smaczków, jak świątynia Afrodyty pamiętająca III w. p.n.e., Pałac Mistrzów, figurująca na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO rodyjska starówka, greckie cerkwie, tureckie meczety czy żydowskie synagogi.

