Grodziska i osady w Polsce. Prawdziwa gratka dla miłośników historii

Najważniejszy fragment mieści się na półwyspie Jeziora Biskupińskiego z pozostałościami osady obronnej z przełomu epok brązu i żelaza. Co ciekawe, ślady obozowiska pochodzą podobno sprzed ok. 10 tysięcy lat.

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie można odwiedzać od maja do września od godz. 9:00 do godz. 18:00, od listopada do marca od godz. 9:00 do godz. 16:00, a w kwietniu i październiku od godz. 9:00 do godz. 17:00.