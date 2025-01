Kontrowersyjny proceder wystartował. Ekolodzy obawiają się najgorszego

Rząd Szwecji ma jednak inne zdanie na tem temat. Ogłosił plany zmniejszenia populacji wilków najpierw do 270, a docelowo do 170 osobników. Minister rolnictwa Peter Kullgren argumentował, że jest to konieczne ze względu na szkody, jakie drapieżniki wyrządzają w hodowlach zwierząt. Eksperci zaznaczają jednak, że równocześnie powinno się podjąć działania zmierzające do wzmocnienia genetycznego populacji szwedzkich wilków.