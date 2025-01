Tragiczne wieści z zoo. "Był kochanym kotem"

Największy w Polsce ogród zoologiczny, to właśnie ten znajdujący się w Gdańsku. Zajmuje on powierzchnię aż ponad 120 ha Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i zamieszkuje go ponad 200 gatunków zwierząt. Pracownicy zazwyczaj dzielą się z internautami radosnymi wiadomościami o narodzinach nowych mieszkańców lub organizowaniu nowych wydarzeń. Tym razem niestety było zgoła inaczej.