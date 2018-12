Gruzja, Włochy, Tajlandia pod kątem turystyki kulinarnej. Sprawdź, jak najlepiej poznawać nowe smaki

Po najlepsze doznania dla podniebienia wybierz się na wakacje. Przez co najmniej tydzień błogiego lenistwa połączonego z rozsądną ilością zwiedzania poznasz nowe miejsca również od strony gastronomii. Lokalna kuchnia nie będzie dla nikogo tajemnicą.

Biesiada w stylu gruzińskim nie obędzie się bez kilku butelek pysznego wina

Gastroturystyka rośnie w siłę

Zwiedzanie, poznawanie i smakowanie kultur innych krajów to coraz popularniejszy sposób spędzania urlopu. Wycieczki kulinarne zyskują miłośników z sezonu na sezon. Szukamy oryginalnych połączeń smakowych, nieznanych przypraw, atmosfery lokalnych knajpek i klimatu, nadającego wyjazdowi niepowtarzalnego kolorytu. Wolne dni wolimy spędzać, niespiesznie rozkoszując się nowymi potrawami, delektując się daniami, z których słynie dany region, kosztując regionalnych trunków, przyglądając się życiu i zwyczajom mieszkańców odwiedzanego kraju. Wszak zagraniczne zakątki smakują najlepiej właśnie od kuchni.



Najbardziej lubiane miejsca na wypady nie tylko dla wszystkich żarłoków, miłośników niekończących się degustacji oraz fanów gotowania to Włochy, Grecja, Gruzja, Armenia, Portugalia, Hiszpania, ale także nieco dalsze kierunki turystyczne, jak chociażby Tajlandia, Korea, Filipiny czy tez Peru. Przyjrzyjmy się temu smacznemu zjawisku nieco bliżej w celu wybrania najlepiej dopasowanej lokalizacji.

Gruzja kuchnią stoi

Do Gruzji wybieramy się najczęściej w opcji z dojazdem własnym, co nie oznacza wcale, że planujemy spędzenie niskobudżetowych wakacji z przywiezionym z Polski prowiantem. Polacy lubią wypady do barów, knajpek, restauracji i możliwość spróbowania czegoś nowego. Gastroturystyka przyciąga, ale nie dominuje naszych urlopów. Żeby bardziej zagłębić się w lokalną atmosferę, nie wybierajcie wycieczek z pełnym wyżywieniem w hotelu (co najwyżej z samym bufetem śniadaniowym), tylko poznawajcie bazę gastronomiczną na własną rękę. Gruzja jest w tym celu idealna.



Tutaj od lat kwitnie również enoturystyka, czyli forma podróżowania nierozerwalnie związana z chętnym odwiedzaniem miejsc winnego kultu – turystyka winiarska. Zachwyca także gruzińskie piwo. Świetnie zjemy w niewielkich gospodarstwach na wsiach, gdzie często organizowane są rożnego rodzaju warsztaty kulinarne dla przyjezdnych. Warto zajrzeć na plantacje herbaty oraz cytrusów i brać udział w interesujących degustacjach na miejscu.

Kuchnia gruzińska bazuje w sporej mierze na regionalnych, świeżych i mało przetworzonych produktach, spokojnie dojrzewających do spożycia w łagodnym klimacie. Je się tutaj powoli, długo wspólnie biesiadując. Pyszne dania oparte na naturalnym rolnictwie sprawiły, że Gruzja ma opinię kraju z jedną z najlepszych kuchni nie tylko na naszym kontynencie. Do kulinarnego raju trafimy chociażby w zagłębiu gastronomicznym na starówce w jednym z większych miast w Gruzji, jak np. w Tbilisi.



Klimatyczne restauracje czy street food – nieważne, gdzie się udamy, nie przegapmy okazji do spróbowania pysznych chinkali, chaczapuri, kaukaskich szaszłyków, lobio, bakłażanów z orzechami, kubdari, chlebków nazuki z rodzynkami oraz miodem. Testujmy ryby z górskich potoków, typową kuchnię swańską, ostre potrawy z Megrelii czy Abchazji, a także reprezentacyjne dania kuchni czeczeńskiej. Wybór jest ogromny i żałować z pewnością nie będziemy. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z lokalsami dowiemy się, co jest najsmaczniejsze.

Włochy – wybierz się w kulinarną podróż

Włochy to wspaniały kierunek dla każdego smakosza, który wie, co dobre. Ile regionów, tyle tutaj reprezentacyjnych potraw. Wspominaliśmy już o risotto, aromatycznych oliwkach, świeżych ziołach, dodawanym wszędzie czosnku i smakowych oliwach? Słoneczna Italia to znacznie więcej niż jędrne pasty, cieniutkie pizze, sosy pomidorowe z warzyw dojrzewających w cudownym klimacie, drobno starty parmezan, lekka jak chmurka panna cotta, lody o aksamitnej konsystencji czy bajeczne tiramisu.



We Włoszech zdecydowanie polecamy oferty z dojazdem własnym, gdzie za zakwaterowanie w środku sezonu turystycznego w świetnej lokalizacji niedaleko morza z kompleksem basenów zapłacimy bardzo mało. Własny transport ma taką ogromną zaletę, że zakupione na miejscu unikalne makarony, oliwy, pesto, trufle czy lokalne wina możemy bez problemu zapakować do bagażnika zamiast próbować upychać w walizce. I lepszą pamiątkę z wakacji dla rodziny czy znajomych naprawdę ciężko sobie wyobrazić.

Oprócz zabytków, muzeów, boskiego wybrzeża i malowniczych Alp to właśnie włoska kuchnia jest coraz częściej czynnikiem decydującym na etapie podejmowania decyzji co do wakacyjnego kierunku. Najsłynniejszymi regionami polecanymi przez fanów turystyki kulinarnej są oczywiście Toskania, Sycylia, region Emilia-Romania, a także takie miasta, jak Neapol, Rzym, Mediolan, Florencja, Bolonia.



Żeby pysznie i świeżo zjeść nie musimy stołować się w najdroższych restauracjach we Włoszech. Warto oczywiście kierować się tutaj miejscami, gdzie tłoczy się najwięcej miejscowych – w końcu żyją w poszczególnych zakątkach całe dekady, więc z pewnością doskonale orientują się w lokalnych ofertach. Ryzykujmy, to co wydaje nam się bowiem niejadalne chociażby ze względu na samą nazwę, w rzeczywistości może okazać się przysmakiem, za którym tęsknić będziemy do kolejnych wakacji. Policzki cielęce z Sycylii czy przyrządzane na miejscu w porcie złowienia owoce morza (jak najświeższe ośmiorniczki) pozytywnie nas zaskoczą.

Tajlandia – tropiki na talerzu

Tajlandię uwielbiamy ze względu na bajeczne plaże i iście pocztówkowe widoki. Powiew egzotyki zapewniają turystom wybierającym na urlop tę część Azji również lokalne potrawy, niespotykane u nas na co dzień także jeśli chodzi o formę ich podawania. Niezależnie od tego, czy jemy, siedząc na ziemi i używamy jedynie własnych rąk czy też korzystamy z oferty jednego z regionalnych street foodów, serwującego danie do spałaszowania pałeczkami z soczyście zielonego liścia – tajska kuchnia nam się spodoba.



Uliczne stoiska z pysznościami dostępne są w zasadzie przez całą dobę, zwłaszcza w największych miastach w Tajlandii, gdzie mamy największy wybór potraw, będących udanym miksem dań chińskich oraz indyjskich. Przed zamówieniem zwracajmy uwagę na to, jak poszczególne posiłki są przygotowywane, a składniki przechowywane oraz jakie warunki panują w budkach. Świeżość produktów jest niezwykle istotna szczególnie podczas panujących na zewnątrz tropikalnych temperatur.

Poznawanie Tajlandii od kuchni promują nie tylko znani kucharze oraz blogerzy kulinarni. Próbowaniu lokalnych smaków czy napojów najlepiej oddawać się w miejscach prowadzonych przez rdzennych mieszkańców kraju. Któż bowiem lepiej zna się na łączeniu smaków i przyprawianiu dań według wieloletnich tradycji. Turyści spróbują na miejscu aromatycznych i rozgrzewających potraw ze sporą ilością trawy cytrynowej, soku z limonek, curry, imbiru, mleczka kokosowego. Jest pikatnie i wyraziście, a takiej zupy jak tom yum w wersji z krewetkami bądź z kurczakiem nie zjemy nigdzie indziej niż właśnie w Tajlandii.



Prawdziwi smakosze wiedzą, że na daniach dnia co prawda oszczędzą, ale w rzeczywistości oferta taka może ograniczać się do jedzenia, którego nie udało się sprzedać poprzedniego dnia, a mogło być ono różnie przechowywane. Potrawy w hotelach często robione są pod przyjezdnych z Europy i nie znajdziemy w nich serca danego regionu. Wakacje wykupujmy więc najlepiej bez wyżywienia albo z samymi śniadaniami.

